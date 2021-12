Accident rutier la limita cu judetul Constanta cu 3 victime (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 22 spre 23 decembrie 2021, in jurul orei 03:25, salvatorii Statiei de Pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu izbucnit intr o gospodarie din localitatea Salcioara.Potrivit reprezentantilor ISU Delta Tulcea la fata locului s au deplasat…

- In jurul orei 08:40, am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe DN 22A in apropierea localitatii Topolog, in care au fost implicat un autoturism.La fata locului s au deplasat 9 subofiteri cu o autospeciala de stingere cu modul…

- Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina miercuri, 8 decembrie, in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, in zona Zodiac.In urma impactului, a rezultat o victima, constienta. Sursa…

- Un grav accident rutier a avut loc seara trecuta pe DN22 in judetul Tulcea. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s a izbuit de un copac de pe marginea drumului. Potrivit ISU Delta Tulcea, in jurul orei 21:00, Sectia de Pompieri Macin a fost solicitata sa intervina pentru descarcerarea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN22D in judetul Tulcea. Potrivit reprezentantilor ISU Delta Tulcea, in jurul orei 18:25, prin apel la 112, pompierii au fost instiintati despre un accident rutier produs pe DN 22D, in apropierea localitatii Caugagia.La locul solicitarii s au deplasat…

- Accident rutier in localitea Mihail KogalniceanuUn accident rutier s a produs astazi in localitatea Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta.Impactul a avut loc intre o autoutilitara si un autoturism inmatriculat in judetul Alba. Din fericire, evenimentul rutier nu a fost soldat cu victime. ...

- Accident rutier pe DN 22C. Doua masini implicate.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara in comuna Mircea Voda, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme,…

- In urma impactului dintre acestea au rezultat 7 victime, dintre care 5 persoane cu varste cuprinse intre 28 si 36 de ani, si 2 minori, unul de 6 luni si unul de 8 ani.Seara trecuta, in jurul orei 21:00, pe DN2 in localitatea Lilieci, judetul Ialomita, s a produs un accident de circulatie. Din primele…