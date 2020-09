Accident rutier in Zona Poarta 1 Port Constanta. O victima

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detașamentul Gaești au fost solicitați pe autostrada A1 (la km.76), in urma producerii unui accident rutier (in care au fost implicate doua autoturisme) The post Accident rutier pe autostrada A1, la km76,pompierii de la Gaești au intervenit first appeared on Partener TV .

- Accident pe bulevardul Tomis, la intrare in Constanta, dinspre OvidiuUn grav accident rutier a avut loc in urma cu cateva minute, pe bulevardul Tomis, la intrare in Constanta, dinspre Ovidiu.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta o masina s a rasturnat.Totodata potrivit informatiilor noastre…

- Incident rutier in zona hotelului "Dornaldquo; din Mamaia. Un accident rutier s a petrecut, astazi, in statiunea Mamaia.Nedoritul incident a avut loc in zona hotelului "Dornaldquo;.O persoana a fost ranita in urma evenimentului.Victima este neincarcerata.Oficial de la Politie Astazi, in jurul orei 10:20,…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in municipiul Constanta Zona Pescarie. Potrivit apelantului, care a sunat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, evenimentul rutier, soldat cu o victima, constienta, s a pentrecut pe bulevardul Mamaia.La locul indicat a…

- bull; Eveniment rutier in aceasta seara la Mamaia.Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, la iesire din statiunea Mamaia, spre Navodari.In urma evenimentului, o persoana a fost ranita, dar nu este incarcerata.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Accident rutier pe DJ201, intre localitatile Cosereni si Boranesti, judetul Ialomita. Soferul de 20 de ani a decedat in urma impactului.Pompierii ialomiteni au fost solicitati astazi, in jurul orei 06:30, la un accident rutier produs pe DJ201 in care au fost implicate un autocar si un autoturism. La…

- bull; Doua autoturisme au fost implicate intr un accident rutier la Valu lui TraianIn localitatea Valu lui Traian, din judetul Constanta, astazi a avut loc un accident rutier.Doua autoturisme au intrat in coliziune, o persoana fiind ranita.Victima nu a fost incarcerata. Sursa foto cu rol ilustrativ…

- Alerta pe A1, acolo unde a avut loc o coliziune letala. Un accident rutier grav s-a produs, joi, pe A 3, la iesire catre Turda, in urma caruia o persoana a murit si una a fost ranita. A fost solicitata si interventia elicopterului SMURD. Traficul este blocat, conform News.ro.Citește și: Nebunie…