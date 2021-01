Accident rutier in Cogealac. O masina s-a rasturnat pe camp Accident in localitatea Cogealac, pe directia de deplasare Constanta ndash; Tulcea.La data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 21.40, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22, in localitatea Cogealac pe directia de deplasare Constanta ndash; Tulcea, transmite IPJ Constanta.Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca un autoturism a parasit partea carosabila si s a rasturnat pe camp.In urma impactului a rezultat vatamarea corporala ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

