Accident rutier în București. Trei adolescenți au fost grav răniți Trei adolescenți au fost grav raniți intr-un accident rutier, care a avut loc pe șoseaua Kiseleff din București. Șoferul, in varsta de doar 18 ani, ar fi venit cu viteza dinspre Arcul de Triumf. Din neatenție și din cauza ploii, tanarul ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit puternic de un copac. Șoferul și cei doi pasagerii minori, de 16 si 18 ani, au ramas incarcerați și au suferit rani grave. Toți trei au fost transportați de urgența la spital. Cel mai grav a fost ranit pasagerul din dreapta șoferului. “Conducatorul auto a fost testat cu aparatul de alcooltest, rezultatul indicat fiind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

