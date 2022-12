Stiri pe aceeasi tema

- Traficul este blocat, marti dimineata, la iesire din Costesti, judetul Buzau, unde s-a produs un grav accident. Doua persoane au fost ranite, dupa ce un camion a lovit trei mașini parcate. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 2 (E 85), in localitatea Costesti,…

- Un convoi militar a fost implicat, miercuri, intr-un accident rutier in judetul Ialomita. Cinci camioane s-au ciocnit, iar doi militari au fost raniti și au fost transportați la spital. ”Miercuri, 9 noiembrie, un convoi format din opt camioane militare a fost implicat, in jurul orei 15.00, intr-un accident…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa-amiaza, pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti, unde un autoturism a intrat in coliziune cu o autoplatforma. In urma impactului, o persoana a ramas blocata in autoturism, iar doua persoane sunt inconstiente. Un copil de aproximativ trei ani este si el ranit,…

- Doua masini s-au ciocnit, luni, pe Autostrada Soarelui, in judetul Calarasi, iar patru persoane primesc ingrijiri medicale. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accident rutier s-a produs pe autostrada A2 Bucuresti-Constanta, pe sensul de mers catre litoral, in zona localitatii Lehliu Gara,…

- Doua persoane au murit, iar doua au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, miercuri dimineața, pe DN 13 – E60, județul Mureș, intre doua mașini și un TIR. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13 (E 60) Sighișoara – Targu Mureș, localitatea Acațari,…

- Un microbuz s-a rasturnat, luni dimineata, pe DN 19E, in judetul Bihor. Șase persoane au fost ranite. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs intre localitatile Sarsig si Poclusa de Barcau, iar autovehiculul s-a rasturnat in afara partii carosabile. Ranitii necesita ingrijiri…

- Patru persoane, printre care și un copil de un an, au ajuns la spital, in noaptea de luni spre marți, in urma exploziei produsa la centrala unui apartament din Cluj-Napoca. Apelul de urgența a venit in jurul orei 03:40, iar pentru misiune au fost mobilizate doua autospeciale, un echipaj de terapie intensiva…

- Autoritatile din Satu Mare au activat, luni, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 19H, Centura municipiului Satu Mare. Conducatorul unui…