Accident rutier grav suferit de un fost fotbalist italian

- Un fotbalist italian care a evoluat la clubul Cagliari dar și in echipa naționala a ajuns in spital, sambata seara, in stare grava, dupa un accident rutier, potrivit Mediafax. Fost jucator la Cagliari și in echipa naționala, Andrea Cossu, in varsta de 41 de ani, a fost internat in stare grava…

- Fundasul italian Daniele Rugani, sosit in luna octombrie la echipa franceza Stade Rennes, sub forma de imprumut de la Juventus Torino, a revenit in Serie A, la Cagliari, formatia mijlocasului roman Razvan Marin, a anuntat Liga italiana de fotbal, citata de AFP. In varsta de 26 ani, Rugani venise la…

- ​Jucatorii echipei AC Milan Theo Hernandez si Hakan Calhanoglu au fost testati pozitiv cu noul coronavirus si nu vor evolua în meciul cu Cagliari, informeaza lefigaro.fr.Cei doi fotbalisti au fost plasati în izolare la domiciliu.AC Milan are deja alti doi jucatori infectati,…

- Liga 1 OPINIE… Fostul mare arbitru Adrian Porumboiu stie cine va fi noul star al fotbalului romanesc si spune ca acesta va pleca pe o suma-record din Romania: “Singurul care va sparge piata transferurilor este Octavian Popescu”. Jucatorul echipei FCSB Bucuresti, Octavian Popescu (18 ani), este vazut…

- Radja Nainggolan (32 de ani, mijlocaș central) s-a intors la Cagliari sub forma de imprumut pana la finalul sezonului. Belgianul revine in Sardinia de la Inter, echipa in tricoul careia a bifat in actuala stagiune doar 5 partide, 4 in Serie A, una in Champions League. #NAINGGOLAN IS #B4CKHOME ️ https://t.co/8y2O7ru3ph#forzaCasteddu…

- Mijlocasul belgian Radja Nainggolan, 32 ani, revine la clubul italian de fotbal Cagliari pana la finalul sezonului, sub forma de imprumut de la Inter Milano, relateaza L'Equipe. Nainggolan a jucat la Cagliari intre 2010 si 2014, inainte de a reveni sub forma de imprumut la clubul din Sardinia si…