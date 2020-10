Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din orasul valcean vor intra astefel in sceanariul rosu. Elevii vor participa la activitati doar in format online. Masura intra in vigoare incepand din 14 octombrie. De altfel, si activitatile din cresele municipiului vor fi suspendate. DSP spune ca in judetul Valcea au fost confirmate,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Mihail Grigore Sturdza” a județului Iași a fost anunțat in jurul orei 08:50 prin ”apelul unic de urgența 112” despre producerea unui accident rutier produs intre doua autoturisme și un tir pe Drumul European E58, in dreptul localitații Razboieni, comuna Ion…

- Un copil de 10 ani din comuna Paunesti a cazut intr-o fantana fara apa din localitate, miercuri dupa-amiaza, in timp ce se juca cu alti copii de varsta sa, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘Prin apel la 112 a fost anuntat faptul ca in Paunesti, sat Novacesti, un minor…

- Maști obligatorii și pe strada in trei localitați din județul Sibiu Miercurea Sibiului a devenit de astazi primul oraș din județul Sibiu în care s-a instituit obligativitatea purtarii maștii și în spațiile publice deschise. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații…

- Un mort și 4 raniți intr-un accident rutier, langa Urziceni, pe DN 2 Foto: Adriana Tudose / RRA - arhiva O persoana a murit si alte patru au fost ranite în cursul serii, într-un accident rutier produs pe DN2, în apropiere de Urziceni. Din verificarile efectuate la fata locului,…

- Tragedii in lanț in Satu Nou, comuna Pirgarești, unde intr-un puț cu apa menajera, inca neacoperit, au murit pana acum doi oameni. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a confirmat ca a intervenit in doua randuri pentru a scoate doi barbați... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Fermieri care incalca masura privind arderea miriștilor Foto: arhiva Autoritațile îi avertizeaza pe fermieri ca incendierea terenurilor pentru igienizare este periculoasa, iar focul se poate extinde cu repeziciune la locuințe, anexe și în padurile din apropiere. În…

- Accident rutier la intrare in Eforie Sud, dinspre Eforie Nord, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la intrare in Eforie Sud, dinspre Eforie Nord, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident…