Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervena la un accident rutier care a avut loc pe Centura ocolitoare a municipiului Lugoj. Lalocul acestui accident s-au deplasat de urgența o autospeciala de prima intervenție, o autospeciala de descarcerare, un echipaj SMURD, 10 pompieri și 3 echipaje…

- Accident rutier in judetul Timis.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este intrerupt in ambele sensuri pe Varianta ocolitoare a municipiului Lugoj, judetul Timis, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism.Din…

- Traficul rutier este oprit, luni, pe DN 2 Urziceni – Buzau, dupa impactul dintre un microbuz in care se aflau doi pasageri și un camion incarcat cu bere. O persoana din microbuz a murit, relateaza Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul…

- Accident rutier pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul 32, in apropierea localitatii Bolintin Deal, judetul Giurgiu.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1 Bucuresti Pitesti, la kilometrul…

- Accident rutier cu victime pe DN7.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Sibiu Ramnicu Valcea, la kilometrul 247 400 de metri, in afara localitatii Boita, judetul Sibiu, s a produs o coliziune frontala intre o platforma auto si un autoturism.In urma impactului,…

- Doua motociclete și o mașina s-au ciocnit, duminica dupa-amiaza, la intrarea in Bușteni. Sunt implicate 6 persoane in accident, intre care doi copii. Traficul este intrerupt și s-au format coloane de mașini, informeaza Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA CNSU a decis: orasul Faget din judetul…

- Accident rutier pe DN1F, la iesire din municipiul Zalau, judetul Salaj.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara dirijat, pe un fir alternativ, pe DN1F, la iesire din municipiul Zalau, judetul Salaj, dupa ce conducatorul unui autoturism…