Un barbat in varsta de 41 de ani a murit, miercuri, intr-un accident rutier inregistrat pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, in zona localitații Mihaiești. In mașina pe care o conducea se mai aflau o femeie de 39 de ani și un minor in varsta de patru ani, care la randul lor au fost raniți in impact. Un șofer a murit, in Cluj, intr-un accident rutier intre un autoturism și un autocamion „Autoturismul condus in directia judetului Salaj de un barbat in varsta de 41 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ar fi patruns pe sensul opus, intrand in coliziune cu un autocamion. In urma impactului, a rezultat decesul…