Accident rutier cu victima in afara localitatii Mangalia (galerie foto) Accident rutier pe DN 39, in afara localitatii Mangalia, dinspre Constanta catre Mangalia. Astazi, in jurul orei 17.30, o femeie de 21 de ani a condus un autoturism pe DN 39, in afara localitatii Mangalia, dinspre Constanta catre Mangalia, iar la km 38 200m, din cauza neatentiei in conducere, ar fi pierdut controlul directiei de mers catre dreapta, a lovit parapetul metalic, dupa care s a rasturnat pe partea carosabila. In urma accidentului rutier, a rezultat vatamarea corporala a conducatoarei ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

