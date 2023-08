Accident rutier cu mai multe victime, pe un Drum National. Printre ele, si o femeie gravida! Pompierii militari prahoveni intervin pentru acordarea primului ajutor medical si asigurarea masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor ca urmare a producerii unui accident rutier, in com. Maneciu, sat Cheia, DN 1A, azi 13 august. In eveniment au fost implicate doua autoturisme si un autotren in care se aflau 8 persoane.Din primele informatii, 3 persoane necesita ingrijiri medicale, transmite ISU Parhova. Forte alocate sunt o autospeciala de stingere cu apa si spuma si doua ambul ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

