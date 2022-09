Stiri pe aceeasi tema

- DEFINITIVA… Condamnat, in prima instanța, la 5 ani de inchisoare cu executare, fostul polițist Nicu Mocanu reușește imposibilul la Curtea de Apel Iași. Instanța a decis achitarea acestuia pentru doua infracțiuni de șantaj. In schimb, decide condamnarea acestuia la 3 ani și 10 de luni de detenție, pentru…

- SANSA…Cererea lui Eduard Filip Modoranu de inlocuire a arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu a fost deja respinsa de catre magistratii Tribunalului Vaslui, dar barladeanul acuzat de trafic de droguri mai are o sansa. Contestatia sa va ajune pe masa Curtii de Apel Iasi care va avea ultimul…

- DEFINITIV…Sentinta definitiva a fost data zilele trecute de magistratii Curtii de Apel Iasi. In plus, tanarul de 21 de ani a fost obligat sa plateasca si cheltuielile judiciare catre stat, in cuantum de 1.500 de lei. De asemenea, tanarul a primit si 4 ani, pedeapsa complementara de interzicere a unor…

- DUPA GRATII… Magistrații Curții de Apel Iași au dat verdictul in dosarul in care Lela Neculaie Maradona a fost trimis in judecata, acuzat fiind de viol. Instanța a decis condamnarea acestuia la 9 ani de inchisoare cu executare și i-au adaugat un surplus de 708 zile de inchisoare, ca recidiva, condamnat…

- SENTINȚA… Magistrații Curții de Apel Iași au decis condamnarea la inchisoare cu suspendare a ambulanțierului barladean trimis in judecata pentru trafic de influența. Instanța a decis condamnarea acestuia la 3 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pe durata unui termen de supraveghere…

- In urma unui accident rutier care a avut loc pe o șosea din județul Iași, un șofer a fost pedepsit definitiv. Astfel, judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au dispus condamnarea lui Vasile Cozma la 1 an și 9 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.…

- Un ieșean acuzat ca și-a violat soția, dupa care victima a decedat, a scapat de o parte din pedeapsa primita inițial. Astfel, judecatorii din cadrul Curții de Apel Iași au admis recent apelul formulat de Ștefan Laurian Juncu. Printr-o sentința definitiva, magistrații au diminuat condamnarea primita…