Accident pe râul Jiu în timpul unui concurs de rafting: O persoană a murit O barca cu opt persoane s-a rasturnat in timpul unui concurs de rafting pe raul Jiu. La fata locului au intervenit SMURD, SAJ, Detasamentul Petrosani, Salvamont si echipajul de scafandrii al ISU HD si ISU GJ. La acest moment, unul dintre ocupanti a fost declarat decedat, un barbat 35 de ani, o alta persoana, o femeie 33 de ani a fost transportata la spital in stare hipotermica si alte 20 sunt in evaluare medicala, a anuntat ISU Hunedoara. „In accident au fost implicate trei barci in care se aflau 21 de persoane. Una dintre barci s-a rasturnat din cauza curentilor foarte puternici. O persoana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

