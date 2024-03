Accident în Argeş, la Negraşi. O persoană, monitorizată de echipajul SMURD Un evenimet rutier a avut loc sambata, 30 martie, la orele pranzului, in Arges. Pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, precum și pentru primul ajutor calificat in cazul unui accident produs la in comuna Negrasi. Potrivit celor de la ISU Arges, a fost vorba despre un eveniment rutier in care […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier cu doua autoturisme in zona depoului de troleibuze de pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca. O persoana a ramas incarcerata. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe podul de pe strada Aurel Vlaicu, in apropiere depoului…

- Un nou accident rutier s-a petrecut in municipiul Suceava , pe Calea Unirii, in zona grupului Școlar, informeaza ISU Suceava. Se deplaseaza pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2). Este vorba despre un accident rutier intre…

- Accident rutier in aceasta dimineața intr-o comuna din județ. Un șofer a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a izbit de un cap de pod! Pompierii din cadrul Punctului de lucru Gherla au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in localitatea Salatiu, comuna Mintiu…

- Pompierii din cadrul Punctului de lucru Gherla au intervenit luni dimineața la un accident rutier, petrecut in localitatea Salatiu, comuna Mintiu Gherlii. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism avariat, ieșit in afara parții…

- Un accident grav s-a produs, duminica, imtr-o localitate din Argeș. Patru persoane au fost ranite. Doua victime au ajuns la spital. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Țițești. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare,…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada 1 Mai din Dej. La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, unde au gasit 2 autoturisme avariate fara ocupanți in acestea. O persoana a…

- Un accident rutier a fost semnalat intre Turda și Campia Turzii in jurul orei 7 in aceasta dimineața. La fața locului au intervenit pompierii turdeni și un echipaj de prim ajutor. UPDATE: Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe DN15,…

- Accident rutier produs in municipiul Pitesti, strada Republicii, in care sunt implicate trei autoturisme, dintre care, in urma impactului, unul s a rasturnat pe partea laterala. La locul solicitarii au actionat pompierii de la Detasamentul Pitesti cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD…