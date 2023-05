Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dimineața, pe DN 58, intre reșița și Soceni, in județul Caraș-Severin. In accident au fost implicate trei autoturisme, iar la fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o…

- O persoana a murit și patru au fost ranite in urma unui accident produs pe o șosea din județul Caraș-Severin. Cinci autovehicule au fost implicate in evenimentul rutier. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane accidentul a avut loc pe DN 6 Caransebeș – Lugoj, la kilometrul…

- O persoana a murit si alte patru au ajuns la spital in urma unui accident produs duminica, 30 aprilie, in zona localitații Constantin Daicoviciu din judetul Caras-Severin, in care au fost implicate mai multe autovehicule, potrivit unui comunicat transmis de ISU Caras-Severin.Accidentul s-a produs pe…

- Grav acccident de circulație in aceasta dupa-amiaza, puțin dupa ora 16:00, pe e DJ 692, șoseaua care leaga Timișoara de Sanandrei. In urma ciocnirii dintre un camion și un automobil, o femeie a murit și alte patru persoane, intre care doi copii, au fost raniți. La locul evenimentului s-a deplasat de…

- Un nou accident de circulație pe DN 6, tot pe porțiunea dintre Caransebeș și Baile Herculane, de aceasta data la intersecția cu drumul comunal Ilova. In coliziune au fost implicate un autoturism și un autocamion, șoferul mașinii fiind ranit. La locul incidentului a intervenit Detașamentul de Pompieri…

- Un nou accident grav de circulație a avut loc ieri seara in județul Caraș-Severin. Doua mașini au fost implicate in incidentul din Oțelu Roșu, care a dus la ranirea a trei persoane, doi adulți și un minor. Accidentul s-a produs pe strada Hațegului din Oțelu Roșu. SVSU Oțelu Rosu și Ambulanța SMURD Caransebeș…

- Accident mortal la Nisipuri pe DJ 720, din primele date, un autoturism ar fi parasit partea carosabila și ar fi intrat intr-un șanț. Un barbat de 52 de ani, pasager in autoturism, a decedat. La fata locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Targoviște cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala…

- Mai multe persoane au fost ranite, vineri seara, pe DN 58 B, intre Berzovia și Gherteniș, din județul Caraș-Severin, dupa un accident intre cinci mașini. Potrivit ISU Caraș-Severin, accidentul s-a produs pe DN 58 B, Berzovia – Gherteniș, intre cinci mașini. Nu se cunoaște numarul victimelor. Din primele…