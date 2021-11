ACCIDENT PE MESES. 2 PERSOANE AU AJUNS LA SPITAL Vineri la ora 20:49, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Salaj au fost sesizați, prin apelul unic de urgența-112, sa intervina la un accident de circulație produs pe Drumul Național 1F, in zona Meseș. Din primele cercetari efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, evenimentul a avut loc la kilometrul 80+310 metri, unde un autoturism, condus din direcția Zalau catre Cluj-Napoca, de un barbat de 36 de ani, din Zalau, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, care circula din sens opus, la volanul caruia se afla un barbat, de 44 de ani, din Aghireș. In urma evenimentului, doua persoane… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

