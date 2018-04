Accident pe DN 1, in Puchenii Mosneni. Un motociclist a cazut pe carosabil

Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi comercianti din centrul istoric al Brasovului vor incepe sa isi instaleze terasele. Pana acum au fost depuse 15 solicitari, iar amplasarea teraselor va incepe de luni, 16 aprilie. Terasele vor fi amplasate pe centrul strazii, iar de o parte si de alta vor ramane spatii libere care sa permita…

- Sfarșit tragic pentru o femeie de 46 de ani din Rovinari. Aceasta a murit ieri dimineața dupa ce mașina in care se afla a fost izbita de un autocar. La volan se afla soțul ei care este internat in spital in stare grava, iar alte doua pasagere, care nu au suferit leziuni, erau pe bancheta din spate.…

- DN1 Brasov - Ploiesti a fost blocat pe ambele sensuri la km136+600 de metri, in zona statiunii prahovene Azuga, dupa ce un stalp de beton de pe marginea drumului s-a prabusit peste carosabil, potrivit politiei. Incidentul nu s-a soldat cu victime. O echipa de la societatea energetica…

- La aceasta ora, echipaje de Politie, Pompieri si un echipaj SMURD sunt prezente pe strada Traian, unde cu putin timp in urma s-a produs un accident rutier. Potrivit martorilor au fost implicate doua autoturisme. Accidentul s-a produs in apropiere de intersectia cu strada Partizani. Stire…

- Doua masini au intrat in coliziune, in urma cu putin timp, in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit informatiilor, doua victime au rezultat in urma accidentului.Ambulanta a fost chemata in ajutor.Stire in curs de actualizare. ...

- Un ploieștean cauta un șofer de taxi, care joi, la ora 14:30, i-a lovit soacra, o femeie in varsta de 67. Accidentul se pare ca a avut loc pe o trecere de pietoni de langa stația de tramvai 102, in zona Lamaița, din cartierul Vest. Conform celor declarate pentru Ziarul de Ploiești, de ginerele victimei,…

- Intamplare socanta, in urma cu putin timp, in Ploiesti. Un barbat a cazut de la etajul 1 al blocului 103, scara A situat pe strada Petuniei. Din primele informatii, se pare ca victima este inconstienta. La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de la terapie intensiva. Stire…

- In fiecare luna, tot mai mulți iși bat joc de personalul de la Ambulanța. Fara sa aiba vreo urgența medicala, ei suna la 112 și solicita autosanitare pentru motive inventate, iar cand echipajele ajung la caz, afla ca, de fapt, apelanții au avut nevoie de un taxi gratuit și mai rapid. Situația este valabila…