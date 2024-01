Accident pe autostrada A1, circulație îngreunată Accident de circulație in aceasta dupa amiaza pe autostrada A1, in județul Hunedoara. „Pompierii Secției Ilia au intervenit, cu puțin timp in urma, la un accident rutier produs pe autostrada A1, sensul de mers Ilia – Deva, intre un camion și un autoturism. Echipajele de salvatori s-au deplasat de urgența cu o autospeciala de stingere, […] Articolul Accident pe autostrada A1, circulație ingreunata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Oraștie au fost solicitați, cu puțin timp in urma, sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1, la km. 319, pe sensul de mers Oraștie – Sebeș. Echipajele s-au deplasat la fața locului cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul…

- Trafic ingreunat pe autostrada A1, la kilometru 319, intre Orastie si Sebes, dupa ce platforma unei autoutilitare, care transporta masini, a intrat in balans si s-a rasturnat. Circulatia se desfasoara pe o singura banda. Pompierii din Oraștie au fost solicitați sa intervina la accidentul rutier. „Echipajele…

- Cutremur, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Un seism de 2,6 grade s-a produs la ora 4:15, la o adancime de 92,7 km. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 49 km V de Focșani, 52 km NV de Buzau, 68 km SE…

- La data de 2 ianuarie 2024, in jurul orie 10.00, un barbat de 86 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Valea Frumoasei din municipiul Sebeș, a surprins și accidentat o femeie de 40 de ani, din Sebeș, care era angajata in traversarea regulamentara…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat duminica dimineata ca, din cauza ninsorii viscolite, circulatia rutiera este oprita pe DN 67C, pe tronsonul kilometric 16 - 30, intre localitatile Novaci si Ranca, in judetul Gorj, potrivit Agerpres.Ninge, iar pe alocuri se circula in conditii de iarna,…

- Circulație in condiții de iarna pe Autostrada A1 Sibiu – Deva: Ninge viscolit, cu depunere de zapada pe carosabil. RECOMANDARI pentru șoferi Circulație in condiții de iarna pe Autostrada A1 Sibiu – Deva: Ninge viscolit, cu depunere de zapada pe carosabil. RECOMANDARI pentru șoferi Centrul INFOTRAFIC…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in Cluj-Napoca, intervenind acum echipajele de prim-ajutor, iar traficul este ingreunat. In aceasta seara, in apropierea Pieței Maraști din Cluj-Napoca, a avut loc un accident rutier. La fața locului au ajuns echipajele de prim-ajutor. Momentan, traficul…

- Grav accident de circulatie in timpul noptii spre dimineata pe DJ 687, intre municipiile Deva si Hunedoara. Soferul unui ansamblu de vehicule a rupt parapetii din beton si s-a rasturnat sub un pod din zona Blooming dupa ce a pierdut controlul volanului. In jurul orei 3.55, un barbat de 42 ani, din…