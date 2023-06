Stiri pe aceeasi tema

- Un vas al Poliției romane de Frontiera a fost scufundat de o barja din Ucraina pe brațul Chilia. Polițiștii romani spun ca barja ucraineana a intrat in plin in ambarcațiunea Poliției și a lovit apoi un ponton al Garzii de Coasta, dar și un ponton de pasageri. Impactul a fost atat de puternic, incat…

- La Constanta se desfasoara astazi, 7 iunie 2023, exercitiul de conducere si cu forte in teren VALHALA 23, finantat in cadrul proiectului PDP1 Imbunatatirea sistemului national de azil si migratie, finantat in cadrul Mecanismului Norvegian 2014 2021, pentru gestionarea unor situatii generate de un aflux…

- O mina marina a fost observata in largul Marii Negre, la 20 de kilometri de Sulina. La un moment dat, mina marina a disparut din raza vizuala a Poliției de Frontiera, ajungand in apele teritoriale ale Ucrainei, informeaza Mediafax.Autoritațile au fost sesizate luni de catre o nava comerciala ca la…

- Politistii de frontiera de pe navele maritime ale Garzii de Coasta, aflati in misiune in cadrul Operatiunii Maritime Comune "THEMIS 2023" sub egida Agentiei Frontex, au salvat, alaturi de colegii din cadrul Garzii de Coasta din Italia, in cadrul mai multor misiuni desfasurate in apele Marii Mediterane,…