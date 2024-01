Accident mortal pe o șosea din Gorj. O femeia și-a pierdut viața, alte 2 persoane sunt grav rănite In urma impactului, au rezultat trei victime dintre care una in stop cardiorespirator. Personalul medical i-a efectuat manevrele de resuscitare, dar fara folos. „Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele de interventie nu s-a mai putut face nimic pentru a o salva pe femeia in varsta de 61 de ani. Celelalte doua victime, o femeie in varsta de 54 de ani si un barbat in varsta de 67 ani au suferit leziuni usoare, au fost constiente, cooperante si au fost transportate la Spitalul din Targu-Carbunesti pentru investigatii medicale suplimentare”, a transmis ISU Gorj, citat de Radio… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

