- Tragedie in ziua de Craciun langa Timișoara. O persoana a murit și noua au fost ranite, miercuri, in urma impactului frontal dintre doua mașini, intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț, din județul Timiș, transmite realitateadetimis.net. In zona a fost solicitat elicopterul SMURD, iar printre raniți…

