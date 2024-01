Stiri pe aceeasi tema

- Un grav acccident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața pe raza comunei Arbore un de un tractor cu plug s-a ciocnit violent cu un autoturism. Potrivit ISU Suceava, doua persoane, conștiente și cooperante, sunt monitorizate de catre echipajele medicale trimise la fața locului. O tanara in varsta de…

- O persoana a murit și alte doua au fost ranite, intr-un accident produs astazi la Dumbraveni, in care au fost implicate doua autoturisme. „La ora 16:35, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe DN2/E85 in comuna Dumbraveni, s-a produs un accident rutier…

- La ora 16:35, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe DN2/E85 in comuna Dumbraveni, s-a produs un accident rutier intre doua autoturisme. Conform primelor date, o persoana a decedat iar alte doua au fost preluate de ambulanțe. *Traficul este blocat pe…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu puține momente pe DN1F, in localitatea Radaia. Din primele date, trei autoturisme ar fi implicate in incidentul care ar fi rezultat cu ranirea unei persoane.„Accident rutier cu trei autoturisme implicate, pe DN1F, in localitatea Radaia. Din primele informații…

- O enoriașa este revoltata ca un preot sucevean care a facut un accident mortal fiind baut la volan slujește in continuare la o manastire din județ. Aceasta l-a intrebat despre aceasta situație pe arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic. ”Parinte, am niște intrebari la care nu gasesc raspuns…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta dupa amiaza produs pe centura ocolitoare a municipiului Suceava in zona Zidului Morții – Patrauți unde o motocicleta s-a ciocnit violent cu un autoturism. Motociclistului cu multiple traumatisme a fost preluat de catre echipajele medicale și transportat…

- O alta tragedie a avut loc, duminica dupa-amiaza, asta dupa ce doua persoane si-au pierdut viata, in urma unui accident ingrozitor in care au fost implicate o masina si o motocicleta. Iata ce au declarat pompierii in urma evenimentului tragic!

- Un autoturism care bloca accesul la un punct de colectare a deșeurilor din municipiul Suceava a fost ridicata de primarie. Solicitarea a fost facuta chiar de viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, acesta precizand ca proprietarul mașinii fusese avertizat anterior ca trebuie sa-și mute autoturismul…