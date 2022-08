Accident mortal in zona Lido Garbea, pe DN1. Trei pietoni au fost spulberati de masina

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident violent a avut loc duminica dupa-amiaza, atunci cand doi tineri care se aflau intr-un autoturism au fost victimele unei tragedii. Intr-un moment de neatenție, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat cu mațina intr-un cap de pod. Din acel moment pana la un dezastru nu a durat decat…

- Astazi, 13 august, in jurul orei 19:00, pe strada Alba Iulia, din sectorul Buiucani a avut loc un accident. Un tanar a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de un automobil in timp ce traversa trecerea de pietoni cu bicicleta, potrivit ProTV . Astfel, in imaginile video se poate observa cum tanarul…

- Un sofer si-a pierdut viata joi dimineata, intr-un teribil accident petrecut la intrarea in municipiul Constanta. Din cauze deocamdata necunoscute, barbatul, care avea 40 de ani si nu avea permis de conducere, a pierdut controlul volanului si a sarit cu masina peste un sens giratoriu. A aterizat in…

- Un barbat a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un autobuz, pe Prelungirea Ghencea, din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un accident rutier a avut loc aseara, puțin inainte de ora 23, in localitatea Cațcau. Din primele informații, in accident au fost implicate un autoturism și un tractor cu remorca. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu o autospeciala…

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața, in jurul orei 08:20, in localitatea Șomcutu Mic. Din primele informații, este implicat un singur autoturism. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala,…

- Un accident mortal a avut loc in urma cu puțin timp in Șintereag. Un barbat a fost lovit de mașina. Din pacate echipajele medicale nu l-au mai putut salva. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Șintereag. Un barbat a fost lovit de mașina. La caz au fost direcționate Un echipaj…

- Tragedia a avut loc vineri seara, pe o strada din municipiul Ploiesti, in zona Spitalului Judetean de Urgenta. Motociclistul, in varsta de 32 de ani și-a pierdut viața, dupa ce a intrat in coliziune frontala cu un autoturism, potrivit site-ului local Observatorul Prahovean.La fața locului s-a deplasat…