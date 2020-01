Stiri pe aceeasi tema

- Alerta la 112. O femeie de 61 de ani, din Capitala, s-a impuscat mortal. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 16:30.Potrivit politiei, femeia s-a impuscat in regiune capului din arma pe care o detinea legal, chiar in apartamentul ei.

- Un barbat, de 53 de ani, a murit dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada neregulamentar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat in aceasta seara in jurul orei 17:00 in satul Suruceni, raionul Ialoveni. Soferul, de 32 de ani, nu a observat barbatul…

- Politistii au intervenit duminica seara in Satu Nou de Jos, dupa ce au fost sesizati ca s-a produs un accident grav de circulatie. O femeie care traversa strada neregulamentar a fost surprinsa de un autoturism, iar in urma impactului aceasta a decedat. “La volanul autoturismului se afla un tanar de…

- Circulație dirijata, la aceasta ora, in municipiul Buzau, din cauza producerii unui accident rutier. Evenimentul rutier s-a produs la intersecția bulevardului Unirii cu strada Transilvaniei. Se pare ca o femeie a fost accidentata de un autoturism chiar in timp ce incerca sa traverseze strada. Victima…

- Un barbat in varsta de 72 de ani a fost accidentat mortal in timp ce traversa regulemnatr o strada din municipiul Pitești. Șoferul mașii care l-a lovit se afla sub influența alcoolului, scrie Agerpres.Accidentul s-a produs joi seara.Un barbat, in varsta de 49 de ani din Pitești, care conducea un autoturism…

- Un barbat a murit, dupa ce a fost lovit de un automobil, în timp ce traversa strada neregulamanetar. Accidentul a avut loc în aceasta seara, în jurul orei 17:10, în apropierea satului Chiștelnița, din raionul Telenești. Victima s-a dovedit a fi un barbat în…

- Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care a avut loc un accident rutier pe pe D.N. 26, in localitatea Tulucesti, in urma caruia un barbat de 66 de ani a decedat.

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, a ajuns pe patul de spital, dupa ce a fost lovit de un Ford in timp ce traversa neregulamentar strada. Cazul a avut loc in seara zilei de ieri, in jurul orei 18:00, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al capitalei.