Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi, 12 ianuarie 2024, un accident cumplit a avut loc in localitatea Florești, județul Prahova. In urma impactului dintre doua mașini, doua persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte trei au fost ranite. Circulația este blocata.

- Un barbat a murit astazi intr un grav accident rutier in judetul Arges. Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare, efectuate de politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges s a stabilit ca, un barbat de 46 de ani, din judetul Sibiu, care conducea un autoturism, pe DN 7, din directia Valcea…

- Grav accident rutier pe DN2 – E85, in localitatea Racaciuni, soldat cu moartea a doi copii si ranirea altor sase persoane, dupa ce un autoturism echipat cu anvelope de vara a derapat și s-a oprit intr-un copac de pe marginea drumului. Potrivit ISU Bacau, un autoturism condus de un șofer de 28 de ani,…

- Un accident tragic a avut loc, marți, pe Drumul European 85, in județul Bacau, soldat cu moartea a doi copii și ranirea altor șase persoane. Mașina in care se aflau cei opt pasageri, patru adulți și patru copii, a derapat, dupa ce conducatorul auto a pierdut controlul volanului.

- Un alt accident a avut loc astazi, in Caransebeș! In urma impactului violent dintre doua mașini, doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața. Iata cum s-a produs intregul eveniment devastator!

- Un alt accident a avut loc, de aceasta data in județul Ialomița. In urma impactului violent dintre un microbuz de persoane si un autoturism, șapte persoane au fost ranite. Totodata, circulația rutiera este restrictionata in aceste momente.

- Un barbat de 50 de ani și-a trait ultimele clipe, live, pe o rețea de socializare. Omul se afla intr-un autoturism, pe locul din dreapta, iar șoferul conducea baut. Tragedia a avut locc pe un drum din județul Neamț.Victima transmitea cursa in direct, pe o rețea de socializare, iar la un moment dat…

- Un autoturism a cazut de pe un pod in cursul zilei de sambata, 4 Noiembrie 2023, in localitatea Adanca din judetul Dambovita.Din primele informatii, in localitatea Adanca, a avut loc un eveniment rutier, in care un autoturism a cazut de pe un pod pe calea ferata, necesitand interventia prompta a autoritatilor…