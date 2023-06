Accident la Fizeșu Gherlii, tânăr lovit de mașină O persoana a ajuns sambata la amiaza la spital, dupa ce a fost implicata intr-un accident la Fizeșu Gherlii. Din primele informații, un tanar in varsta de 21 de ani, in calitate de pieton, a fost acroșat de un autovehicul. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD de la Gherla, care a prelaut victima … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, in jurul orei 03.50, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs pe DN1C-E576, in localitatea Jucu de Mijloc. Din primele cercetari efectuate la fața locului, rezulta ca un tanar in varsta de 19 ani, din județul Maramureș, ar fi condus autoturismul pe direcția Gherla…

- Un accident rutier s-a produs luni, 1 mai, in jurul orei 13:45, pe strada Tudor Vladimirescu din Gherla. ”Un conducator de 19 ani, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe sensul opus și a lovit un alt autoturism, dupa care a ricoșat pe trotuarul strazii, acroșand o femeie…

- Accident mortal in Prahova: Un tanar a murit dupa ce mașina sa a lovit un copac și s-a intors pe drum.Un tanar de 23 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina pe care o conducea pe DN 1D, in afara localitații prahovene Ciorani, a lovit un copac de pe marginea drumului, apoi…

- Accident rutier miercuri seara, in orașul Satu Mare. Un barbat a murit pe loc dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de o tanara de 28 de ani, potrivit Mediafax.O femeie de 28 de ani, din Satu Mare, la volanul unui autoturism, a lovit un barbat de 38 de ani care, in calitate de pieton, traversa…

- Un accident de circulație a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 06:50, pe DN1C-E576, in localitatea Rascruci. Din primele verificari s-a constatat ca un barbat in varsta 37 de ani, din Cluj-Napoca, care circula cu autoturismul inspre municipiul Gherla, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 76, aproape de intersecția cu DN 7, in zona localitații hunedorene Șoimuș. „La data de 29 martie 2023, ora 15:53, un barbat in varsta de 63 de ani, din comuna Șoimuș, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76 din direcția Șoimuș spre Mintia, inainte…

- O femeie, un tanar de 20 de ani si doi copii de 3 si 5 ani au ajuns la spital, dupa ce un autoturism a izbit in plin un microbuz. Pompierii de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul 21 Decembrie. In accident au fost implicate…

- In dimineata de duminica, 5 martie, la ora 05.05, polițiștii Serviciului Rutier Maramureș au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 1C. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 22 de ani din Tauții-Magherauș, dinspre Baia Mare inspre Cicarlau,…