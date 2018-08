Accident la Carpathian MTB Epic: Un biciclist a căzut în cap Un biciclist se afla in stare grava dupa ce a cazut in cap, la Carpathian MTB Epic. A fost coborat de Salvamont Argeș la Cabana Brusturet, de unde va fi preluat de elicopterul SMURD plecat de la București.



Ranitul este un barbat in varsta de 40 de ani si a cazut in cap, in timp ce pedala pe traseul cursei. A fost dus la spitalul Floreasca din Bucuresti, cu suspiciune de traumatism la coloana.



Competitia este conceputa pentru a testa limitele participantilor de-a lungul unei distante de 180 km parcursa pe bicicleta si o urcare de 8,500 de metri, pe durata a 4 zile de…

Sursa articol si foto: rtv.net

