Accident la Bunești cu două mașini – VIDEO Un accident rutier s-a produs joi in jurul orei 18:30 pe șoseaua Gherla-Dej, in zona localitații Bunești. La fața locului au intervenit echipaje de descarcerare ale pompierilor de la Dej, un echipaj medical SMURD și unul de Ambulanța. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autovehicule, unul inmatriculat in Cluj și celalalt in … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

