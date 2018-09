ACCIDENT la Bonțida! Două mașini au fost serios avariate – FOTO Un accident de circulație, soldat doar cu pagube materiale, s-a produs luni seara, in jurul orei 18:35, pe DN1C, pe raza localitații Bonțida. Potrivit primelor informații, in accident au fost implicate doua autoturisme. Coliziunea s-ar fi produs pe fondul unui carosabil umed, in condiții de ploaie, din cauza nepastrarii unei distanțe laterale corespunzatoare. Din fericire, nu s-au inregistrat victime, doar pagube materiale insemnate. Circulația rutiera s-a desfașuurat cu dificultate in zona, pana cand autovehiculele avariate au fost indepartate de pe carosabil. FOTO – Facebook/Info Trafic jud.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

