Accident la Boldești-Scăeni. Trei persoane și un minor, asistate medical Ieri, un echipaj SMURD și o autospeciala de stingere cu apa și spuma au fost concentrate in cartierul Balaca din Boldești-Scaeni, pentru asigurarea masurilor in urma producerii unui accident rutier. „Este vorba despre un microbuz in care se aflau șoferul și aproximativ 10 pasageri (cursa regulata Boldesti-Ploiești), care a intrat in coliziune cu un stalp. Microbuzul a ieșit in decor și a acroșat gardurile de pe partea carosabila. Au fost asistate medical trei persoane (doi adulți – printre care și șoferul, caruia este posibil sa i se fi facut rau – și un minor), acestea refuzand transportul la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

