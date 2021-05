Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier pe strada Soveja din Constanta, la sensul giratoriu cu strada Primaverii. Doua autoturisme s au ciocnit, vineri, la sensul giratoriu de pe strada Soveja. Unul dintre autoturisme, un taxi, a ajuns pe sensul giratoriu, in decoratiunile de Paste.Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita.…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Circulatia a fost restrictionata. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, „s-a produs un impact intre trei…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a produs marti dupa-amiaza in zona aeroportului Baneasa. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a informat ca, pe DN1 Bucuresti - Ploiesti, in zona aeroportului Baneasa, "s-a produs un impact intre trei autoturisme", potrivit agerpres.ro.…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 14 pe Bulevardul Republicii din Ploiesti, fiind implicate doua autoturisme. Circulatia tramvaielor pe sensul spre Gara de Sud este blocata. In cele doua autoturisme se aflau 4 persoane, care sunt evaluate medical la fata locului.…

- Un autoturism s-a rasturnat intr-o curba pe DN1 Bucuresti-Brasov, in sensul de mers catre Ploiesti, potrivit centrului infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. In urma impactului, soferul si un pasager au suferit leziuni si sunt evaluati medical, iar traficul rutier e restrictionat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitești – București, la kilometrul 23 de (pe raza municipiului Bolintin, județul Giurgiu), traficul este blocat din cauza unui accident rutier, fara victime. Polițiștii recomanda…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, astazi, in intervalul orar 13.00 - 18.00, circulatia este restrictionata pe prima banda pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti catre Bucuresti, intre kilometrii 30 si 12, in zona localitatii Bolintin Vale, judetul Giurgiu, pentru…

- Trafic ingreunat in sectorul Riscani din Capitala, in urma unui accident rutier. Impactul a avut loc in jurul orei 8:00, la intersectia stazilor Kiev si Tudor Vladimirescu.Imaginile au fost postate de mai multi martori oculari pe Facebook.