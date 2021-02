Stiri pe aceeasi tema

- Accident inregistrat pe Calea Baciului - In jurul orei 21.40, conducatorul unui autoturism in varsta de 23 de ani, din municipiul Botoșani, care se deplasa pe strada Corneliu Coposu, in direcția localitații Baciu, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare la ieșirea din sensul giratoriu…

- Soferul unei autoutilitare a intrat pe contrasens in localitatea Feleacu si a lovit un autoturism in care se aflau doua persoane. Testat cu aparatul etilotest de catre politisti, a reiesit ca barbatul consumase bauturi acloolice.

- Accident de circulație, vineri seara, in Calea Buziașului din Timișoara. Șoferul unui Matiz a ajuns cu mașina de pe șosea pe liniile de tramvai. A rulat o distanța buna pana sa reușeasca sa opreasca.

- Potrivit ISU Suceava, masina a lovit un pieton dupa care a iesit in decor. Pietonul a primit ingrijiri medicale este in stare stabila si a refuzat transportul la spital. Soferul, in stop cardiorespirator, a fost transportat la UPU Suceava, potrivit Suceava News .

- Un accident grav s-a produs astazi in apropiere de satul Rauțel raionul Falești. Șoferul, in varsta de 36 de ani, a decedat pe loc dupa ce mașina pe care o conducea a derapat de pe traseu și s-a tamponat intr-un copac, din cauaza vitezei excesive.

- Un copac cazut chiar pe carosabil a provocat un grav accident la Magdacești, Criuleni. Un tanar de 29 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce s-a izbit cu masina in arborele prabușit. Șoferul a fost transportat la Institutul de Medicina Urgenta din Capitala.

- O mașina a derapat azi dimineața de pe șosea și s-a izbit intr-un copac. Șoferul care a suferit mai multe traumatisme a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc azi dimineața in jurul orei 8 la ieșirea din orașul Cainari spre Chircaieștii Noi. Șoferul au tomobilului de model Honda CRV a pierdut…

- Un accident infiorator a avut loc astazi in Tulcea. Tragedia s-a soldat cu moartea unui tanar in varsta de 35 de ani, dupa ce conducatorul auto a intrat violent cu mașina intr-un copac. Detalii șocante!