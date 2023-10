Accident în lanţ pe DN1: au fost implicate 16 mașini și un microbuz! Răniţii, transportaţi de urgenţă la spital S-a produs un carambol, duminica seara, pe DN1. Au fost implicate 16 mașini, un microbuz și 40 de persoane. Trei copii și trei adulți au ajuns la spital. Accidentul a avut loc in comuna Balotești. Alte doua victime au refuzat sa mearga la spital. Au intervenit 7 ambulante La locul accidentului au intervenit 2 autospeciale […] The post Accident in lant pe DN1: au fost implicate 16 mașini și un microbuz! Ranitii, transportati de urgenta la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

