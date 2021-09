Accident in intersectia de la BCR, Str. Valeni-Ghe. Doja. Un sofer de 77 ani a lovit o masina de Politie

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, duminica dupa-amiaza, pe DN1, pe centura ocolitoare a statiunii Sinaia, unde un motociclist a intrat in coliziune cu un autoturism care circula in coloana, iar in urma impactului motociclistul a fost dus la spital. Conform datelor furnizate de Politia judeteana…

- Un tanar in varsta de 30 de ani din Ploiești a plecat in concediu in Grecia cu Dacia 1310. Acesta a parcurs cei 850 de kilometri pana la plaja din Vourvourou in 12 ore, scrie Observatorul Prahovean. Theo Ionescu, un tanar de 30 de ani, pasionat de mașinile vechi a povestit cum a decurs drumul sau pana…

- In cursul zilei de astazi, in jurul orei 15.40, polițiștii din cadrul compartimentului siguranța publica al Sectiei nr.2 poliție Ploiești s-au deplasat pe strada Erou Mateescu Gheorghe unde au parcat regulamentar autospeciala MAI și au mers sa efectueze o verificare pe linie de evidența persoanelor…

- Patru persoane au murit, vineri dimineața, dupa ce un autoturism de teren s-a lovit de un tir in municipiul Sibiu. Accidentul a avut loc vineri pe Calea Șurii Mici la intersecția cu DN7H. Un autoturism de teren și un tir s-au lovit violent. Toate persoanele aflate in autoturism au ramas…

- Un accient rutier s-a produs astazi, in jurul orei 15:45 in Ploiesti, pe strada Ghe. Gr. Cantacuzino, in zona sediului Jandarmeriei. Potrivit IJP Prahova, un pieton aflat in traverarea strazii a fost lovit de masina. Traficul in zona este blocat. Update: traficul se desfasoara dirijat…

- Un urs a fost accidentat mortal, sambata seara, pe DN 1. Accidentul a avut loc in zona localitații Paulești din Prahova, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie, citat de Hotnews . Polițiștii au fost sesizati, in jurul orei 22.00, ca un autoturism condus de un barbat pe directia Brasov-Ploiesti…

- Un al doilea suspect era cautat ieri de politisti F. T. La sfarsitul saptamanii trecute (sambata dimineata, in jurul orei 4.30), polițiștii ploiesteni au fost alertati ca doua persoane necunoscute au demontat componente de la un autoturism aflat pe o strada din municipiu, dupa care s-au urcat intr-o…

- Aseara in jurul orei 22:00 pe Soseaua Vestului un conducator auto in varsta de 21 de ani (fara alcool) ar fi acrosat un pieton, o femeie in varsta de 68 de ani care a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. In incercarea de a evita impactul cu pietonul, conducatorul auto a…