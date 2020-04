Stiri pe aceeasi tema

- Doua autovehicule s-au ciocnit in Dumbravița, localitatea adiacenta Timișoarei, iar traficul intre oraș și autostrada a fost ingreunat. Coliziunea s-a produs dupa ce un autoturism Volkswagen a incercat sa vireze la stanga de pe drumul principal și a fost lovit de o autoutilitara. Ambele mașini au fost…

- Un barbat platește pentru pentru imprudența facuta in trafic. Nu doar ca s-a ales cu dosar penal, insa a ramas fara carnet de șofer, autoturismul i-a fost distrus și a ajuns la spital, ranit fiind, in urma unui accident rutier, petrecut azi dupa-amiaza, la Timișoara. Barbatul in varsta de 52 de ani…

- Centrul InfoTrafic al Poliției Romane a anunțat pentru miercuri restricții de circulație pe A1 Sebeș-Sibiu, sensul catre Sibiu, in zona Apoldu de Jos. Se fac reparații la carosabil. ”In intervalul orar 09:00 – 15:00, pe sensul catre Sibiu al autostrazii A1 Sibiu – Deva, intre kilometrii 281 – 280, in…

- Echipele de urgența au fost solicitate, printr-un apel la 112 survenit in jurul orei 14.50, pentru a interveni la locul unui accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza in Complexul Studențesc din Timișoara, la intersecția bulevarudlui Eroilor de la Tisa cu Aleea FC Ripensia. Detașamentul 1 Timișoara…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a informat ca luni seara va fi efectuat un transport agabaritic cu viteza maxima de deplasare de cel mult 70 km/h, inclusiv pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș-Deva și DN7. Potrivit Poliției, transportul agabaritic, cu greutate de 86 de tone,…

- Accident rutier grav, azi dupa-amiaza, nu departe de Timișoara. O persoana a ramas incarcerata dupa coliziunea dintre un autoturism și un tir. Coliziunea a avut loc intre localitațile Utvin și Sanmihaiu Roman, pe DJ 591, in jurul orei 15.10. In urma coliziunii cu tirul, mașina a ieșit in afara parții…

- Unii șoferi parcheaza mașina incurcand circulația mijloacelor de transport in comun, „blocand” astfel zeci de locuitori ai Timișoarei. Amenda poate depași 700 de lei, iar polițiștii locali nu se dau in laturi de la a o aplica. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat amenda maxima unui șofer care…

- Un echipaj al ISU Timiș care se intorcea de la o intervenție a observat un accident pe strada Hașdeu din Timișoara, in jurul orei 13.00. Pompierii au oprit imediat pentru a acorda primul ajutor. „In mașini se aflau trei persoane, dintre care conducatorul unui autoturism a ramas incarcerat. Echipajul…