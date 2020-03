Accident în Coplean, într-o curbă deosebit de periculoasă Potrivit polițiștilor, pe un sector de drum în curba deosebit de periculoasa, conducatorul unui ansamblu de vehicule care circula dinspre Dej spre Baia Mare, intrând în curba - a patruns pe sensul opus și a intrat în coliziune laterala cu un autoturism care circula din direcția opusa. &"Accident rutier produs pe fondus neadaptarii vitezei. Un conducator auto de 23 de ani, din Cluj-Napoca a intrat în coliziune frontala cu un ansamblu de vehicule condus de un conducator auto de 43 de ani, din municipiul Câmpia Turzii. O persoana a fost ranita&",… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

