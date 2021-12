Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de doar cinci ani a fost lovit de o mașina și aruncat cațiva metri pe trotuar, in apropiere de o mașina parcata. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini parcate in zona. Cel mic a incercat sa treaca in fuga strada, fara sa se asigure. Copil spulberat de o […] The post Copil…

- A ajuns sub rotile unei masini, chiar pe trecerea de pietoni. Un barbat de 49 de ani a fost lovit de o masina care a trecut peste el in timp ce traversa strada pe culoarea verde. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 12:00, pe strada Stefan cel Mare din Capitala.

- Un accident de circulație in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc marți, intre localitațile clujene Apahida și Cojocna, doua persoane fiind ranite și transportate la spital. Conform ISU Cluj, accidentul s-a produs in jurul orei 12.20, la fața locului intervenind Detașamentul 1 Cluj-Napoca…

- Un sofer a murit si un altul a fost ranit, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei masini, pe E70, drumul spre vama Moravita, chiar la iesire din Timisoara. Politistii au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, transmite news.ro. Accidentul…

- Un autoturism a Jandarmeriei a cazut luni intr-o șant sapat pe Șoseaua Fundeni din Capitala, relateza Dig i24 citand Info Trafic București Ilfov. Informația a fost confirmata pentru Libertatea de Sorin Despina, purtator de cuvant al Jandarmeriei, care a precizat ca vehicului era intr-o misiune de patrulare.…

- Traficul a fost dirijat, in aceasta seara, pe strada Aleea Republicii, din municipiul Ramnicu Sarat, in urma unui accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. „Din primele date de la fața locului a reieșit ca o femeie pieton, de 50 de ani, din Ramnicu Sarat, a fost accidentata de un autoturism…

- Terenul pe care era amplasata o parcare particulara sub podul din strada Albișoara, intersecție cu strada Ismail, a fost intors municipalitații, dupa ce actele de arenda au expirat. Acolo va fi o parcare publica, iar pe viitor Primaria Chisinau isi propune sa amenajeze terenul, in contextul in care…

- Accident nocturn pe strada Vasile Dokuceaev din cartierul Telecentru al capitalei. Conducatorul unui autoturism marca BMW ar fi pierdut controlul volanului si drept rezultat a lovit mai multe obstacole pana s-a oprit definitiv.