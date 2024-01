Accident în apropiere de Vinerea. Un bărbat a fost rănit, după impactul dintre două autoturisme Accident in apropiere de Vinerea. Un barbat a fost ranit, dupa impactul dintre doua autoturisme Un barbat din Cugir a fost transportat la spital miercuri la amiaza, dupa ce a fost ranit intr-un accident rutier produs in apropiere de localitate Vinerea (Alba). In eveniment au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 17 ianuarie 2024, in jurul orei 11.00, un barbat de 77 de ani, din comuna Șibot, județul […] Citește Accident in apropiere de Vinerea. Un barbat a fost ranit, dupa impactul dintre doua autoturisme in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

- La data de 17 ianuarie 2024, in jurul orei 11.00, un barbat de 77 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 704 K, in apropiere de localitatea Vinerea, a patruns pe contrasens unde a intrat in coluziune cu un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din Cugir.…

