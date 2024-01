Accident în această dimineață pe un drum periculos din județ! Un TIR s-a răsturnat… In urma cu 2 ore s-a produs un accident rutier la Negreni. Un TIR s-a rasturnat in șanț. In zona au loc multe accidente, fiind considerat unul din cele mai „periculoase” drumuri din județ. Pompierii de la Detașamentul Huedin au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier petrecut pe DN1 E60 raza localitații Negreni. In urma accidentului, un barbat a fost evaluat medical, dar a refuzat sa fie transportat la spital. „Apelul de urgența a venit in jurul orei 05:30, iar la misiune au luat parte o autospeciala cu modul de descarcerare și o ambulanța SMURD. Echipajele noastre au gasit la fața… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism s-a rasturnat in aceasta dimineața pe DN1E60 la Bologa. Evenimentul rutier s-a produs in jurul orei 8 in aceasta dimineața. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au fost cei care au intervenit la accidentul de pe DN1 E60. Potrivit ISU Cluj, la fața locului pompierii au gasit un autoturism…

- Un accident rutier s-a produs, joi dimineața, la intrare in localitatea Barai. Un autoturism s-a rasturnat iar o persoana a ajuns la spital in urma impactului. Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut la intrare in localitatea Barai. „La…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut la intrare in localitatea Barai. „La misiune au luat parte echipajele de la Punctul de Lucru Mociu, iar forțele noastre au gasit un autoturism rasturnat. Din fericire, nu au existat victime…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Martinești. „Echipajele operative au gasit la fața locului un autoturism rasturnat, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. O femeie, conștiența…

- Un microbuz a fost avariat, marți dimineața, in localitatea clujeana Jucu de Mijloc. Un pasager cu multiple traumatisme a fost transportat la spital.„Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au ajuns la locul accidentului, unde au gasit un microbuz și un autoturism avariate. Toți pasagerii…

- Un barbat a fost ranit grav intr-un accident rutier care a avut loc, miercuri, in localitatea Catcau, el fiind preluat de un elicopter SMURD si transportat la spital, se arata intr-o informare a ISU Cluj, potrivit Agerpres."Pompierii din cadrul Detasamentului Dej intervin in aceste momente la un…

- Interventie la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Bologa, judetul Cluj.Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, raza localitatii Bologa.Echipajele operative au gasit un autoturism rasturnat in afara partii…

- Dimineața plina de accidente rutiere in județul Cluj! Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, in localitatea Negreni. Este al treilea incident rutier din dimineața de sambata.„Echipajele operative au gasit la fața locului un autoturism…