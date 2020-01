Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de doar 29 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod. Alexandru Morosanu tocmai plecase de la o petrecere unde ar fi consumat alcool, a condus cu viteza și a pierdut controlul volanului. Acul vitezometrului s-a oprit la 210 kilometri pe ora. La plecare de la [...]

- Trei persoane ranite dupa ce autoturismul in care se aflau a ajuns intr-un parapet metalic La data de 06.01.2020, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe raza localitatii Budesti. Verificarile efectuate au relevat ca un barbat de 36 de ani, care conducea un autoturism pe directia…

- Accident grav in Maramureș in urma cu puțin timp. O mașina facuta praf. Doua persoane ranite grav Accident rutier grav intre Cavnic si Budesti, in apropierea unui han, un autoturism a parasit carosabilul si a ajuns in decor, sunt 2 victime, intervin EPA Cavnic si SAJ. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- Ziarul Unirea Foto: Accident MORTAL in ziua de Craciun. Un tanar de 16 ani și-a pierdut viața, dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod Foto: Accident MORTAL in ziua de Craciun. Un tanar de 16 ani și-a pierdut viața, dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod In cursul dimineții, in jurul orei…

- Accident cumplit in urma cu puțin timp in Vișeu de Sus, langa cimitir. Doua persoane incarcerate. O mașina facuta praf! Accident rutier grav in urma cu puțin timp in Vișeu de Sus, langa cimitir. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA…

- Un pui de urs a fost accidentat de catre un autoturism joi seara, pe E60, in județul Mureș. Un alt urs a fost lovit in aceasta seara de mașina. In urma impactului violent animalul a decedat pe loc. „Un urs a fost lovit de mașina in localitatea Gaiești (Acațari) pe E60. Din primele informații ursul este…

- Un tanar de 25 de ani a murit, iar altul de 24 de ani a fost ranit grav, miercuri, dupa ce mașina in care erau a ieșit de pe o șosea, la Putna, județul Suceava, și a intrat in gardul unei case.Potrivit reprezentanților ISU Suceava, mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe șosea…