Accident groaznic in Zona Slobozia-Iazu, judetul Ialomita. Un om a murit. Trei persoane, printre care un copil, au scapat ca prin minune

Aseara, in jurul orei 19.30, pe DN 21 s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane.Din verificarile efectuate a reiesit ca in timp ce un barbat de 57 de ani, din judetul Braila, conducea un autoturism pe DN 21 din directia Slobozia catre Braila, ar fi fost surprins de aparitia pe partea carosabila a unui atelaj hipo, intrand in coliziune cu acesta.In urma impactului a rezultat decesul conducatorului atelajului hipo, un barbat din comuna Scanteia.In autoturism erau trei pe ...