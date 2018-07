Stiri pe aceeasi tema

- Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, in districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est de New Delhi. "Patruzeci si patru de persoane au murit in accident. Cel putin alte trei au fost ranite. Salvatorii isi continua munca", a declarat pentru AFP Deepesh Chandra Kala, un reprezentant…

- Cel puțin 44 de persoane și-au pierdut viața, duminica, dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in statul Uttarakhand, din nordul Indiei. “44 de persoane au murit in accident. Cel putin alte trei sunt ranite. Operatiunile de salvare continua”, a declarat Deepesh Chandra Kala, responsabil local…

- Trei persoane au murit si patru sunt ranite grav, in urma unui accident care a avut loc sambata dimineata, pe Autostrada A1, intre Deva si Orastie, in judetul Hunedoara, transmite corespondentul Mediafax. Potrivit reprezentantilor Serviciul Judetean de Ambulanta Hunedoara, trei persoane au murit si…

- Furtunile violente si fulgerele au ucis in ultimele doua zile cel putin 30 de persoane in nordul si in estul Indiei, au anuntat autoritatile de la New Delhi intr-un raport oficial ce a fost publicat sambata...

- Furtunile violente si fulgerele au ucis in ultimele doua zile cel putin 30 de persoane in nordul si in estul Indiei, au anuntat autoritatile de la New Delhi intr-un raport oficial ce a fost publicat sambata, informeaza DPA. Furtunile care anticipeaza sezonul musonic din 2018 s-au abatut vineri…

- Cel putin 41 de persoane si-au pierdut viata în urma mai multor furtuni produse duminica în nordul Indiei care au provocat pagube importante, conform autoritatile citate de AFP. În statul Uttar Pradesh, cel putin 18 persoane au decedat din cauza vântului puternic…

- Cel putin 143 de oameni au murit in urma furtunilor de nisip ce au afectat nordul Indiei, potrivit celui mai recent bilant emis, vineri, de autoritati, care au precizat ca sunt in vigoare avertizeri de vreme rea si pentru urmatoarele zile, informeaza site-ul postului France 24. Cea mai…

- Cel putin 95 de persoane au murit si peste 160 au fost ranite in urma unor puternice furtuni de nisip produse in ultimele doua zile in nordul Indiei, informeaza BBC News Online. Furtunile de nisip au lovit statele Rajasthan si Uttar Pradesh, situate in nordul Indiei, distrugand zeci de locuinte si lasand…