Accident grav, urmat de incendiu, la Cluj: 4 victime. Intervenție extremă Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 44 de ani ar fi pierdut controlul volanului mașinii sale și a ajuns pe contrasens, unde s-a ciocnit cu doua automobile. La cateva secunde dupa impact, mașina barbatului a luat foc din cauza scurgerilor de carburanți. Din fericire, toți pasagerii au reușit sa se evacueze la timp, iar la spital au fost transportate 4 persoane, constiente si cooperante. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest pe șofer, iar rezultatul a fost negativ. In continuare se fac cercetari in aces caz. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

