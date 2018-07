Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite, duminica, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN7 – Valea Oltului, dupa ce un șofer a facut o depașire riscanta in curba. Traficul rutier intre județele Sibiu și Valcea este blocat la Caineni, transmite corespondentul MEDIAFAX Potrivit purtatorului de cuvant…

- Accident cu trei romani raniti grav in Ungaria. Traficul a fost blocat spre granita, cele doua vehicule mergand, se pare, spre Romania. Un TIR si o camioneta, ambele inmatriculate in Romania, s-au ciocnit la 20 de km de granita, in dreptul localitatii Maroslele, potrivit Observator.tv . Accidentul s-a…

- Trei morti si 4 raniti, in urma unui grav accident grav pe autostrada A 1, produs sambatp dimineața, intre Deva și Simeria. Traficul a fost blocat. Politistii fac cercetarea la fata locului. Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 6.45, sambata dimineata. ”In jurul orei 06.45, un autoturism care…

- Traficul rutier este blocat, sambata seara, pe raza comunei Varias, in urma unui accident care a avut loc intre un autoturism in care se afla doar soferul, care si-a pierdut viata, si un microbuz ce transporta muncitori. "Au fost implicate 10 persoane, dintre care soferul autoturismului a decedat, trei…