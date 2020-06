Stiri pe aceeasi tema

- "Au intervenit echipajul de pompieri militari de la Punctul de Lucru Baile Herculane, un echipaj pentru descarcerare si unul SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Caransebes, precum si echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta si forte ale Politiei. Din nefericire, doua persoane au fost…

- CORNEA – Doua persoane si-au pierdut viata in aceasta dupa-amiaza in urma unui grav accident de circulatie produs intre doua autoturisme, pe DN 6, in apropiere de Crusovat, sat apartinator de comuna Cornea. Au fost implicate, in total, sase persoane! „Au intervenit echipajul de pompieri militari de…

- Accidentul a avut loc pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul Olandei. Din primele date, se pare ca șoferul microbuzului circula pe un drum cu prioritate și a fost lovit in plin de un autoturism condus de o tanara de 23 de ani care a intrat de pe o șosea laterala fara sa se asigure. Impactul…

- Doua autoturisme s-au ciocnit in aceasta dupa-amiaza pe DN7, intre localitațile aradene Nadlac și Pecica. Conform primelor informații de la fața locului, in accidentul de circulație au fost implicate doua autoturisme care circulau in aceeași direcție, spre Pecica. Șoferul unui Volkswagen a intrat in…

- Accident cumplit! Un om și-a pierdut viața, și alte trei victime au ajuns la spital! Trei mașini au fost implicate intr-un accident ce a avut loc in aceasta dimineața pe DN6, in apropiere de localitatea Sadova Veche din județul Caraș-Severin. ”Din primele cercetari, s-a stabilit ca in timp ce conducea…

- Accidentul a avut loc in localitatea Dumbrava. Potrivit Poliției Prahova, in mașina se aflau doi jandarmi, un ofițer de poliție naționala și un polițist local. Autospeciala a fost lovita de un tren personal in care se aflau 10 persoane. Din primele informații, un politist a murit. Celelate…

- Centrul InfoTrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane a informat ca circulația rutiera se desfașoara pe un fir alternativ pe DN6 Orșova – Lugoj, la kilometrul 414, intre localitațile Teregova și Domașnea, județul Caraș-Severin, dupa ce a avut loc un accident rutier in care au fost…

- Accident rutier grav, in aceasta dupa-amiaza. O femeie a murit și o alta a fost ranita, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac. Incidentul s-a petrecut pe DN 79, in județul Arad, in localitatea Zimandu Nou, la ieșire spre Santana. Pasagerul din dreapta a fost grav ranit, fiind nevoie…