Accident grav pe centura Capitalei. S-au ciocnit două tiruri Un accident care a implicat doua TIR-uri a avut loc in aceasta dimineața pe șoseaua de centura a Capitalei. De vina pentru accident ar fi un șofer bulgar, aflat la volantul TIR-ului roșu, care a virat fara sa acorde prioritate și a lovit frontal TIR-ul alb care circula din sens opus. Șoferul acestui din urma autovehicul a ramas incarcerat. Pompierii au reușit, in cele din urma, sa-l scoata dintre fiarele contorsionate. Ambii conducatori auto au fost raniți și au fost transportați la spital. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

