Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, iar doi adulți și un copil au fost raniți, vineri dupa-amiaza, dupa ce trei autoturisme s-au ciocnit in Ramnicu Valcea. Polițiștii valceni au fost sesizați vineri dupa-amiaza, prin 112, despre producerea unui accident in municipiul Ramnicu Valcea, pe strada Calea lui Traian. Din primele…

- Un accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma, pe DN17 D, in Maieru. Un autoturism s-a izbit de un ATV condus de un barbat de 34 de ani din localitate. In aceasta dupa-masa, polițiștii rutieri de la Poliția orașului Sangeorz-Bai au intervenit la un accident produs in Maieru, pe Drumul Național…

- Un accident de circulație s-a produs miercuri, 10 aprilie, in Gilau, pe DN1- E60.Conform ISU Cluj, un autocamion a intrat intr-un autoturism condus de un barbat. La fața locului sunt mai multe echipaje de intervenție.Vom reveni cu amanunte...

- Inca o tragedie s-a produs pe ”Drumul Morții” din Sibiu! Un barbat a murit intr-un accident cumplit, in urma cu cateva ore. Duba in care se afla a fost lovita frontal de un TIR și distrusa in totalitate. Șoferul nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Un accident in care au fost implicate cinci mașini a avut loc duminica pe A3, București - Ploiești, in urma caruia traficul a fost restricționat. Evenimentul rutier a avut loc pe A3, București - Ploiești, la kilometrul 7, intrarea in municipiul București, informeaza Centrul Infotrafic al Inspectoratului…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme au fost implicate, vineri, pe DN 73A, la ieșire din Predeal catre Paraul Rece. Doua persoane ranite și necesita ingrijiri medicale, potrivit mediafax. „Din cauza unui accident in care au fost implicate trei autovehicule, traficul se desfașoara…

- Șoferul unei autoutilitare a intrat miercuri pe contrasens, pe o strada din Targu Mureș, și a lovit o alta autoutilitara al carei șofer a incercat sa evite impactul și a ajuns in șanțul de pe marginea parții carosabile. Unul dintre șoferi a murit, iar celalalt a ajuns la spital. Polițiștii au fost…

- Accident mortal, in localitatea Coșava, in Timiș. Un tanar de 21 de ani care se afla la volanul unei camionete s-a izbit frontal de un TIR. In urma impactului frontal, șoferul camionetei a murit pe loc, iar tanara de 28 de ani care il insoțea a ramas incarcerata. Atat femeia cat și șoferul TIR-ului,…