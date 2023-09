Accident grav la podul de lemn de la Coșbuc, proaspăt reabilitat: un bărbat a căzut de pe margine In urma cu puțin timp, un barbat a cazut de la cațiva metri inalțime, de langa podul de lemn din Coșbuc, proaspat reabilitat. Barbatul de 65 de ani s-a ales cu rani serioase in urma cazaturii. Incidentul s-a produs in urma cu puțin timp, langa podul de lemn din Coșbuc, care a fost reabilitat de curand. Barbatul care locuiește in localitate și are 65 de ani a traversat podul, iar la final, cand avea de traversat o pasarela din lemn, s-a dezechilibrat și a cazut in gol, cațiva metri. Acesta a cazut dintr-o zona neasigurata pe un mal din beton, și-a rupt un picior și s-a lovit in zona capului. „Pompierii… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

