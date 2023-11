Accident grav la Galați cu 3 morți și 8 persoane rănite. A fost activat planul roșu de intervenție Accident grav, luni dimineața, in județul Galați, dupa ce un microbuz a lovit un autoturism. Trei persoane au murit, iar opt au fost ranite. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție Accidentul a avut loc pe DN25, intre Galați și Tecuci in localitatea Independența la ora 7.05. In zona, circulația este blocata. Șase ambulanțe de la SMURD și Ambulanța Galați, precum și autospeciale de la ISU Galați intervin la locul accidentului. The post Accident grav la Galați cu 3 morți și 8 persoane ranite. A fost activat planul roșu de intervenție appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

