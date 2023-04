Accident grav - Intervine elicopterul SMURD - Traficul complet blocat

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de sambata, 8 Aprilie 2023, ora 12:00, pe DN 6, la intrare in localitatea Valea Plopilor.Potrivit ISU Giurgiu, un motociclist in varsta de 24 de ani, a fost grav ranit in urma unui accident rutier ce s a produs astazi, in jurul pranzului, pe DN 6 la intrare…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Arad, pe DJ 709J intre localitatile Iratosu si Variasu Mic.Potrivit ISU Arad din primele informatii doua autoturisme au fost implicate, acestea fiind iesite in afara partii carosabile. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineața pe Drumul Național 7, la Barzava. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad sunt implicate doua autoturisme, iar doua victime sunt incarcerate, fiind in stare grava.

- UPDATE 3In jurul orei 12.30, elicopterul SMURD a plecat de la interventie. UPDATE 2Facem precizarea ca drumnul este blocat complet. UPDATE 1Au fost gasite doua victime, constiente, cu multiple traume, care au fost transportate la spitalul judetean pentru supraveghere si investigatii suplimentare. ,…

- Accident grav la Baleni, intervine elicopterul SMURD, o persoana a fost lovita de un autoturism, in comuna Baleni, sat Baleni Romani, pe DJ 711. Pentru gestionarea situației de urgența acționeaza un elicopter SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența București-Ilfov, iar SAJ DB cu…

- Un accident rutier cu 7 victime s-a petrecut pe DN13, in dreptul localitații Rupea. Una dintre victime, un barbat de 26 de ani, a suferit o fractura de bazin și a fost preluata de elicopterul SMURD

- FOTO: Doi pensionari din Blaj, soț și soție, implicați intr-un acccident GRAV de circulație, in Sibiu. Intervine elicopterul SMURD Un cuplu de pensionari din Blaj au fost implicat intr-un accident grav, produs in județul Sibiu. Barbatul, in varsta de 78 de ani, a pierdut controlul mașinii și a intrat…

- Astazi, in jurul orei 10:55, politisti din cadrul Postului de Politie Jurilovca, au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Visina.Din primele cercetari efectuate de catre politisti s a stabilit faptul ca un barbat de 45 de ani, din localitatea Nufarul, in timp ce…